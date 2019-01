Mitfavorit bei der DM

Bensheim/Frankfurt.Der Auerbacher Louis Leidert von der RSG Frankfurt hat die Deutschland-Cupserie der Radcrosser in der Altersklasse U 15 gewonnen. Mit fünf Siegen in München, Magdstadt, Albstadt, Kehl und Herford sowie weiteren vier Platzierungen auf dem Podium konnte er mit komfortablen Vorsprung die begehrte Auszeichnung gewinnen.

Diese wird ihm bei der Deutschen Meisterschaft (DM) am kommenden Wochenende in Kleinmachnow überreicht, wo er mit zu den Topfavoriten zählt. Die Kiebitzberge in Kleinmachnow sind wieder einmal Treffpunkt für die Elite des Deutsche Radsports, denn bereits zum vierten Mal finden dort nationale Cross-Meisterschaften statt. Nachdem Louis in 2018 als Landeskaderfahrer bereits fünf Hessenmeistertitel herausfahren konnte, war der Cup-Triumph ein krönender Jahresabschluss für ihn. red

