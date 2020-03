Mitglieder für Vorstand gesucht

Bergstraße.Vorsitzender Jan Kahlert hat die Vertreter der 26 Mitgliedsvereine im Tenniskreis Bergstraße für den heutigen Samstag, 11.30 Uhr, zur Jahreshauptversammlung ins Clubhaus des TC Viernheim (Alte Mannheimer Straße) eingeladen. Fest steht, dass Kahlert (Sportpark Heppenheim) ebenso wie Schatzmeisterin Beate Burandt (TC Bensheim) und Jugendwartin Melanie Lang (BW Birkenau) zwei Jahre nach ihrer Wahl nicht mehr für eine Wiederwahl kandidieren.

Dem ältesten Tenniskreis in Hessen, der am 18. November 1983 gegründet wurde, droht schlimmstenfalls das zeitnahe Aus, sollte sich keine neue Führungsriege finden. „Das ist einerseits traurig, andererseits aber auch eine Folge aus vielen Bemühungen, die wir als Kreisvorstand in den vergangenen zwei Jahren in der Hoffnung auf eine bessere Zusammenarbeit mit unseren Basisvereinen unternommen haben“, erklärt der stellvertretene Vorsitzende und Spielleiter Roland Bode (TC Viernheim). Die Einzelheiten hierzu sollen am Samstag zunächst die Mitglieder erfahren.

Bisher sicher ist, dass Bode seine Tätigkeit als Spielleiter fortsetzen will, um die Anfang Mai beginnenden Team-Tennis-Wettbewerbe nicht zu gefährden. Selbst den Vorsitz zu übernehmen scheidet für ihn aktuell aus. Zwar hat auch Schriftführer Michael Marten (TC Viernheim) seine Bereitschaft erklärt, dem Vorstand erhalten zu bleiben. Alleine in dieser Konstellation sei der Kreisvorstand dann aber nicht handlungsunfähig. robo

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.03.2020