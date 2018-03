Anzeige

Frauen-Landesliga; TV Bürgstadt – HSG II (Sa. 17.30 Uhr): Recht ordentlich verdaut hat Bensheim/Auerbach den kleinen Rückschlag gegen Kirchzell (32:32). „Die Voraussetzungen waren aber auch denkbar schlecht. Die vielen Kranken während der Woche haben kein besseres Spiel zugelassen, die Auswechselmöglichkeiten waren extrem begrenzt. Zumindest haben wir nicht verloren, das ist ja auch was“, blickt Trainerin Lisa Mößinger noch einmal zurück.

Die anstehende Auswärtsaufgabe in der Miltenberger Dreifachhalle geht die HSG-Zweite optimistisch an, denn vom Bundesligakader wird auf alle Fälle Merel Freriks mit dabei sein. Und mit ein wenig Glück kann auch noch ein Neuzugang bei rechtzeitig erteilter Spielberechtigung eingesetzt werden. Julia Ophoff vom Zweitligisten FSG Mainz 05 darf als eine echte Verstärkung eingestuft werden. Unterschützen will das ambitionierte Mößinger-Team den Tabellensiebten keinesfalls. pfl

Heimvorteil: Nicht nur die ersten HSG-Männer sind am Sonntag in der AKG-Halle am Weiherhausstadion am Ball, sondern zuvor (14 Uhr) auch die HSG-Dritte (D-Liga/gegen SG Egelsbach II) und danach (18 Uhr) die HSG-Zweite (C-Liga/gegen die TG Eberstadt II), red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.03.2018