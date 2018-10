Mößinger ist sehr zufrieden

Bensheim.Mit einem 24:19 (10:8)-Sieg im Gepäck kamen die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II von ihrem Oberliga-Auswärtsspiel bei Eintracht Wiesbaden zurück. Dort trafen sie unter anderem auf die ehemalige Bensheimer Bundesliga-Spielerin Annika Hermenau, die sie aber sehr gut im Griff hatten und die nur auf vier Treffer kam.

Bensheims Trainerin Lisa Mößinger zeigte sich von der Leistung angetan: „Meine Mannschaft spielte sehr konzentriert in der Abwehr. Was wir uns taktisch vorgenommen hatten, wurde gut umgesetzt und so gewannen wir auch verdient.“

Viel Verantwortung übernahm die erfahrenste Spielerin Bensheims, Ingrida Bartaseviciene. Stark auch die Leistung von Leonie Lüdtke, die auf sechs Treffer kam. Eine Viertelstunde vor Schluss führte Bensheim mit vier Treffern, die Wiesbadenerinnen kamen nicht mehr heran und am Ende stand der dritte Saisonsieg für den Tabellendritten fest. – HSG-Tore: Ingrida Bartaseviciene (7), Leonie Lüdtke (6), Marie-Lisa Schmidt (3), Vanessa Maluschke (3/3), Nina Rädge (2/1), Rugile Bartaseviciute, Kim Rädge (je 1). pfl

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.10.2018