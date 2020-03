Mößinger lobt starke Form

Bensheim.In überragender Form präsentiert sich derzeit die HSG Bensheim/Auerbach in der Frauenhandball-Oberliga. Auch im Südhessenduell bei der TGB Darmstadt gab es einen deutlichen 30:20 (16:7)-Erfolg für das Team von Trainerin Lisa Mößinger. Nur drei Minuspunkte trennen die Juniorflames jetzt noch von der Tabellenspitze.

Gegen Darmstadt war Bensheim von Beginn an sehr konzentriert, führte nach 13 Minuten mit 8:4 und schon bei der 14:5-Führung sah es nach einem Kantersieg für die HSG aus. Auch der zweite Abschnitt verlief weiterhin einseitig. Sogar mit 30:18 führten die Juniorflames, ehe dem Tabellenschlusslicht aus Darmstadt etwa Ergebniskosmetik gelang. Lisa Mößinger war im Anschluss sehr zufrieden: „Wir sind wirklich gut in Form, spielen schnellen Handball und stehen sicher in der Abwehr. Das lässt auch für die kommenden Aufgaben hoffen.“ – HSG-Tore: Bartaseviciute (5), Scheffler (4/2), Lüdtke (4), Nina Rädge, Niewiadomska, Schmitz, Leichthammer (je 3), Orth (2), Lützkendorf, Strehl, Kim Rädge (je 1). pfl

