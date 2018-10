Mößinger sieht ihr Team im Soll

Bensheim.Fünf Spieltage ist die Oberliga-Saison der Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II nun alt und die bisherige Bilanz des Teams von Lisa Mößinger ist durchaus positiv. Vor dem Heimspiel am kommenden Sonntag (16 Uhr, Geschwister-Scholl-Schule) gegen die HSG Wettenberg, belegt der Aufsteiger Platz drei der Tabelle, hat dabei noch ein Spiel weniger ausgetragen als die Konkurrenz.

„Wir sind im Soll. Bis auf die Auftaktniederlage bei Eintracht Böddiger bin ich mit den Leistungen meiner Mannschaft zufrieden“, so das Zwischenfazit von Lisa Mößinger. Vor allem in der Abwehr haben die Juniorflames eine Menge dazugelernt, haben sich in den letzten Spielen deutlich gesteigert.

Gegen den Tabellensiebten aus Wettenberg sollte die Erfolgsserie seine Fortsetzung finden. Alles andere als ein Sieg wäre enttäuschend. Dennoch Bensheim/Auerbach ist gewarnt, denn Wettenberg kam zuletzt zu einem Unentschieden gegen die SG Kirchhof, und das ist immerhin der Tabellenführer der Oberliga. pfl

