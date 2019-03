Moritz bei Lilien vor Comeback

Darmstadt.Christoph Moritz darf sich nach einer ausgeheilten Schulterverletzung im Zweitliga-Heimspiel des SV Darmstadt 98 gegen Jahn Regensburg am Samstag (13.00 Uhr) Hoffnungen auf ein Comeback machen. „Christoph ist wieder voll im Training und auch ein Kandidat für den Kader“, sagte Trainer Dimitrios Grammozis in dieser Woche. Der 29 Jahre alte Moritz hatte sich vor fünf Wochen in der Partie gegen Dynamo Dresden die Schulter ausgekugelt.

Marvin Mehlem ist das eindrücklichste Beispiel für den Stimmungsumschwung bei den Lilien. In der Ära von Trainer Dirk Schuster spielte der technisch beschlagene Mittelfeldakteur kaum eine Rolle, unter dessen Nachfolger Grammozis trumpft der 21-Jährige groß auf und ist schon zu einem Publikumsliebling geworden. Mit drei Toren hatte Mehlem zuletzt großen Anteil an den beiden Darmstädter 3:2-Siegen gegen Holstein Kiel und den Hamburger SV. Kein Wunder, dass er in der Partie gegen Regensburg wieder im Fokus steht.

„Wir haben eine andere Spielweise, eine andere Philosophie“, beschreibt Mehlem die neue Situation. Schuster ließ mit einer defensiven Grundausrichtung spielen, die Bälle wurden lang und hoch nach vorn geschlagen. Damit konnte der 1,74 Meter große Mehlem nichts anfangen. Grammozis lässt die Mannschaft mehr von hinten heraus aufbauen. So kann Mehlem in 1:1-Situationen gehen und dabei seine Stärken im Dribbling ausspielen. „Ich habe es früher gehasst, gegen solche Spieler zu spielen“, sagt Ex-Profi Grammozis über den mit Abstand jüngsten Stammspieler der Lilien. dpa

