MSC Auerbach erneut Zweitliga-Meister

Auerbach.Die Minigolfer des MSC Bensheim-Auerbach sind Meister der 2. Bundesliga Süd und verteidigten damit ihren Titel aus dem letzten Jahr. Schon vor dem letzten Spieltag hatten die Bensheimer deutlich in Führung gelegen, so dass der MSC beim Saisonfinale in Schriesheim auf dem ungewohnten Filzbelag entspannt aufspielen konnte.

Nach der ersten Runde lag der Titelverteidiger auf Rang drei der

...