Auerbach.Der MSC Bensheim-Auerbach startete furios in die 2. Minigolf-Bundesliga. Am ersten Spieltag gewann der Aufsteiger mit acht Punkten und 525 Schlägen (wir haben kurz berichtet) deutlich vor Arheilgen (6/544) und dem Gastgeber Ludwigshafen (4/556).

Gleich zu Beginn legten die Bensheimer mit einer 19 und zwei 20er-Ergebnissen und einer Gesamtrunde von 125 Schlägen den Grundstein für den Tagessieg. Mit Oliver Isenbiel (87), Hannes Klemm (87), Thomas Wiemer (88) und Tom van Diejen (88) blieben gleich vier Auerbacher in vier Runden unter 90 Schlägen. Dirk Czerwek (91), Hans-Peter Fritsch (96), Simone Kohfeld (102) und Jörg Weirich (95) komplettierten die außergewöhnliche Bensheimer Leistung. Der nächste Spieltag findet am Wochenende in Arheilgen statt.

In der Hessenliga begann die Saison auf der Eternit-Anlage in Pfungstadt. In diesem Jahr stellt der MSC Auerbach zwei Teams in der hessischen Liga. Hinter dem Gastgeber platzierte sich die erste Mannschaft mit Dennis Schäfer (91), Richard Schenkel (118), Lothar Froin (109), Rainer Diehl (105), Michaela Geist (106), Karl-Heinz Dellinger (95) und Harald Buchert (102) auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Jugendspieler Dennis Schäfer erspielte sich mit einem Schnitt von 22,75 Schlägen das zweitbeste Tagesergebnis.