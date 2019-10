MSC-Erfolge in der Liga und im Regionalpokal

Auerbach.Die zweite Mannschaft des MSC Bensheim-Auerbach war zum witterungsbedingten Nachholspieltag der Minigolf-Hessenliga nach Bad Homburg gereist. Dort war Spannung angesagt, denn es wurde mit den zuvor punktgleichen Arheilgern um den Klassenerhalt gekämpft – mit dem besseren Ende für die Bergsträßer.

In der ersten Runde lag Arheilgen sieben Schläge vor Bensheim, in der zweiten Runde konnten nur drei Zähler gutgemacht werden. Beide Teams zeigten mit 155 Schlägen eine starke dritte Runde, womit die Entscheidung bis zum Ende auf sich warten ließ. Zum Abschluss konnte der MSC den Darmstädtern sechs Schläge abnehmen, was den abschließenden dritten Platz in der Tagestabelle bedeutete und dem Auerbacher Team den Klassenerhalt in der Hessenliga mit zwei Schlägen Vorsprung sicherte. – Für den MSC spielten: Gabriele Faust (144), Harald Buchert (125), Michaela Geist (132), Rosemarie Schwarz (143), Karl-Heinz Dellinger (129) und Susanne Berneit (136).

Die MSC-Erste hat die zweite regionale Runde im DMV-Pokal in Weiterstadt gewonnen und ist für die erste überregionale Runde qualifiziert. Die Auerbacher Minigolfer gingen als Favoriten in die Begegnung gegen Weiterstadt. Im Pokal werden drei Runden in fünf Zweierduellen aus verschiedenen Alterskategorien übergreifend gespielt. Bensheim gewann alle fünf Duelle und ist nun auf den nächsten Gegner gespannt, der erst im Frühjahr ausgelost wird. – Für den MSC spielten: Hans Peter Fritsch (71), Thomas Giebenhain (70), Rainer Diehl (71), Tom van Diejen (73) und Thomas Wiemer (69). red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.10.2019