Müller-Verletzung noch nicht geklärt

Erbach.Vor ihrem vorletzten Bergstraßen-Derby der laufenden Saison stehen am Sonntag die Bezirksoberliga-Handballer vom SV Erbach, die um 18 Uhr beim TV Lampertheim antreten. 18 oder besser 20 Punkte sollen es am Ende sein – diese Ausbeute erhoffen sich die Verantwortlichen vor dem Saisonendspurt. 15:29 Punkte sind es vor den letzten vier Spielen – der ein oder andere Zähler soll also noch

...