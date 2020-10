Mulmige Gefühlslage beim VfR Fehlheim

Fehlheim.Wenn am Sonntag (15 Uhr) der VfR Fehlheim in der Fußball-Gruppenliga den FV Mümling-Grumbach empfängt, dann tut er mit gemischten Gefühlen. Die Geschehnisse rund um die Corona Epidemie gehen auch an den Grün-Weißen nicht spurlos vorbei, und im Fehlheimer Lager spricht man offen aus, was viele denken.

„Wenn man uns fragt, dann sprechen wir uns klar für eine Unterbrechung der Runde aus. Die Corona-Zahlen steigen jeden Tag, die Verantwortlichen im Amateurfußball interessiert dies aber nur wenig. Da bekundet man öffentlich, dass man froh ist, dass die Runde weitergehen kann und man so lange spielen möchte, wie das möglich ist. Das stößt bei uns auf Unverständnis und spricht gegen jegliche Vernunft“, bezieht Björn Babutzka klar Stellung.

Für den VfR-Abteilungsleiter fehlt vor allem das Verständnis von offizieller Verbandsseite dafür, dass es sich im Amateurbereich um Fußballer handelt, die ihrem Hobby nachgehen und ihr Geld im normalen Berufsleben verdienen. „Da können wir natürlich klar vom Verein nachvollziehen, wenn ein Arbeitgeber kein Verständnis dafür hat, wenn sein Angestellter coronabedingt wegen eines Fußballspiels ausfällt“.

Im Fehlheimer Vorstand wird die Thematik heiß diskutiert und es gibt Vorstandsmitglieder, die unter diesen Umständen nicht mehr auf den Sportplatz kommen wollen. „Ein Kollege hat klipp und klar geäußert, dass er bei diesen hohen Fallzahlen nicht mehr zu den Spielen kommt und auch keinen Dienst mehr beim Verkauf verrichtet. Eine absolut nachvollziehbare Einstellung, die für sich spricht“, so Babutzka. Beim VfR geht man aktuell nur noch dem Spielbetrieb nach, weil man es muss.

A-Liga-Topspiel verlegt

Direkt betroffen von Quarantänemaßnahmen ist aktuell die Fehlheimer Reserve, deren A-Liga-Spiel am vergangenen Sonntag gegen den SV Lindenfels ausfallen musste und deren Topspiel, das für Sonntag gegen den SV Lörzenbach geplant, mitlerweile verlegt wurde.

„Lörzenbach ist uns da entgegengekommen, da wir als Tabellenführer diese Partie gegen den direkten Verfolger natürlich gerne in Bestbesetzung spielen wollen. Ein fairer und sportlicher Zug des Sportvereins. Bei einigen Verantwortlichen der Kreisliga A ist diese Verlegung hingegen nicht besonders gut angekommen“, weiß Björn Babutzka zu berichten. net

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.10.2020