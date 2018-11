Munteres Duell beim SSV

Reichenbach.Ein rasantes Duell lieferten sich in der Fußball-Kreisliga A der SSV Reichenbach und Azzurri Lampertheim. Das ausgeglichene Match endete mit einem leistungsgerechten 3:3. „ Es war ein sehr gutes Spiel. Beide Teams haben ihre Stärken in der Offensive, das Ergebnis geht in Ordnung“, bilanzierte SSV-Funktionär Peter Gehrisch die unterhaltsamen 90 Minuten.

In der ersten Halbzeit hatten die

...