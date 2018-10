Nach 1:11 muss eine Reaktion folgen

Gronau/Reichenbach.Zu einem interessanten Vergleich kommt es in der Fußball-Kreisliga C, wenn sich am Sonntag um 15.15 Uhr die SG Gronau (3./19 Punkte) und der SSV Reichenbach II (7./15) gegenüberstehen. Nach dem mageren 0:0 bei der TSV Auerbach II dürfen sich die Schützlinge von Mario Pabst eigentlich so schnell keinen weiteren Punktverlust mehr erlauben, wollen sie nicht zumindest Aufstiegs-Relegationsplatz

...