Nach 3:0 fühlt sich Tvgg Lorsch zu sicher

Lorsch.Zu ihrem dritten Saisonsieg kamen die Kreisoberliga-Fußballer der Tvgg Lorsch am gestrigen Spieltag. Mit 3:2 gewannen das Team von Trainer Martin Weinbach die Heimpartie gegen den SV Unter-Flockenbach II. „Der Sieg geht in Ordnung, am Ende haben wir uns das Leben selbst ein bisschen schwergemacht“, bilanzierte Tvgg-Funktionär Hans-Jürgen Lebert.

Das Match verlief im ersten Abschnitt

...