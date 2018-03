Anzeige

Bergstraße.Der FC Alsbach hat im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga einen wichtigen Dreier gelandet. Mit 2:1 gewannen die Alsbacher gegen Vatanspor Bad Homburg. Die Partie kam nach einer ereignisarmen, von beiden Seiten defensiv geführten ersten Halbzeit erst nach dem Seitenwechsel auf Touren. Konjicija brachte die Platzherren per feiner Einzelleistung nach vorne (67.). Simon Engelhardt erhöhte nach einer schönen Kombination auf 2:0 (78.). Die Gäste drückten nach dem Anschluss durch Stoss (86.) aufs Tempo, aber die Alsbacher Abwehr stand sicher. „Wir haben das gut verteidigt“, sagte FCA-Medienwart Andreas Rothermel. eh/p

RW Darmstadt – Et. Wald-Michelbach 0:3. Malcolm Darffour ist der Mann der Woche beider ETW. Nach vier Toren für die Kreisoberliga-Reserve am Vorsonntag zeigte der Stürmer auch in der Verbandsliga sein Fußballtalent: Der Angreifer erzielte alle drei Tore (25., 57./Foulelfmeter, 62.) zum Sieg beim Tabellen-13. und machte damit das fehlen von Brunner und Schitz vergessen. Die Eintracht konnte sich damit gegenüber ihrem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt etwas absetzen. jz/ü