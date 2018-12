Nach dem 3:3 reißt der Faden völlig

Auerbach.Gegen den Tabellenführer TSV Höchst II hielten die vierplatzierten Bezirksoberliga-Tischtennissspielerinnen der TSV Auerbach I auch ohne ihre Spitzenkraft Sandra Weiß zunächst gut mit, unterlagen dann aber mit 3:8. Bis zum 3:3 verlief die Begegnung noch ausgeglichen, wobei sogar das noch nie zusammen spielende Doppel Simone und Ramona Glanzner einen Mannschaftspunkt erspielte.

Doch dann riss auf Auerbacher Seite der Faden völlig und die Gäste zogen ungehindert davon. - Weitere Punkte für die Gastgeberinnen erspielten Martina Wack und Ramona Glanzner

Frauen-Bezirksoberliga: TTC Pfungstadt II – TSV II 7:7. In einem dreieinhalbstündigen Marathonduell erwischte Auerbach den besseren Start und führte mit 3:1. Dann landete Pfungstadt drei Siege in Serie - und die Partie verlief nun sehr ausgeglichen, wobei die TSV mit 5:7 in Rückstand geriet, ehe Susann Hippe und Nina Kolbe noch zum Unentschieden punkteten. - Weitere TSV-Zähler holten Nischwitz/ Otto-Hungsberg, Kolbe/Hippe; Petra Nischwitz und Nicole Otto.

Spitzenspiel verloren

1. Kreisklasse: TSV II – VfR Fehlheim V 6:9. In einem echten Spitzenspiel mit zwei bislang ungeschlagenen Teams setzten sich die Fehlheimer in Bestbesetzung erwartungsgemäß durch. Allerdings spielten die Auerbacher zunächst sehr gut und l erspielten eine 4:2-Führung, ehe der VfR eine starke Phase mit sechs Siegen in Folge erwischte und somit die Vorentscheidung erzwang. Punkte; TSV: M. Weiß/Leist, Meyer/C. Weiß, Markus Weiß, Schleißmann, Meyer, Leist. - VfR: Grüner/Köhler; Claudio Schubert (2), Grüner, Köhler (2), Dingeldein (2) und Podlich.

1. Kreisklasse: SG Vöckelsbach – TSV III 9:4. Auerbach verlor alle Doppel und konnte im ersten Paarkreuz kein Spiel gewinnen. Diese Hypothek eines 0:6-Rückstands konnte das starke mittlere und hintere Paarkreuz nicht mehr entscheidend ausgleichen. - TSV-Punkte: Uwe Bernstein (2), Tilman Strübig, Andreas Fertig. gud

