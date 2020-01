Nach Durststrecke ohne Aufstiegschance

Bensheim.Der FC Italia Bensheim spielte in der vergangenen Saison in der Fußball-Kreisliga C eine herausragende Rolle, liebäugelte lange Zeit mit den Aufstiegsplätzen und kam am Ende mit 64 Punkten auf Tabellenplatz vier. Klar ist, dass da die Ansprüche und Erwartungen gestiegen waren, so dass man sich für die Spielzeit 2019/20 einiges vorgenommen hatte und erneut einen Spitzenplatz ins Visier nahm.

