Nach elf Jahren wieder ein Endspiel

Bergstraße.Ziemlich genau elf Jahre ist es her, als im Fußballkreis Bergstraße letztmals eine Pokalrunde der Frauen ausgetragen wurde. Das Erstrundenspiel war damals gleichzeitig das Endspiel; im September 2009 bezwang die FFG Winterkasten/Reichenbach den BSC Mörlenbach mit 12:1.

Winterkasten/Reichenbach, eine konstante Größe im Bergsträßer Frauenfußball, ist auch diesmal wieder mit von der Partie – und steht bereits im Finale. Denn bei der von Pokalspielleiterin Ramona Bitsch geleitete Auslosung bedachte Glücksfee Rosel Grieser, Tischtennisspielerin der SG Seidenbuch, die Odenwälderinnen mit einem Freilos.

Der Endspiel-Gegner wird in der Partie SG Rimbach/Auerbach – Starkenburgia Heppenheim ermittelt, die am Wochenende 5./6. September, also eine Woche vor Rundenstart ausgetragen werden. all

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.08.2020