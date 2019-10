Nach erstem Doppel ist schon Schluss

Reichenbach.Die erste Tischtennis-Mannschaft des TSV Reichenbach kassierte in der Bezirksklasse eine bittere 1:9-Heimniederlage gegen die zuvor ebenfalls noch sieglose SG Hüttenfeld. Die Lautertaler zeigten zwar eine gute kämpferische Leistung, manchmal fehlte ihnen allerdings das nötige Glück gegen starke Jungs aus dem Ried. Die von den Reichenbachern ungeliebten neuen Plastikbälle taten ein übriges.

Die Gastgeber gewannen das erste Doppel durch Bitsch/Mandel in fünf Sätzen, doch die beiden anderen Doppel gingen ebenso verloren wie in der Folge alle Einzel. Im vorderen Paarkreuz lieferten Bitsch und Küfner gute Spiele gegen Böck und Steier, verloren aber jeweils in vier Sätzen. Am Punktgewinn schnupperten nur noch Robin Gumbel und Malte Böck bei ihren Fünfsatz-Niederlagen im hinteren Paarkreuz.

Für den TSV Reichenbach heißt es weiter kämpfen, um in der sehr starken Klasse die ersten Punkte einzufahren. Am Freitag (20.15 Uhr) bietet sich im Heimspiel gegen die jüngste Mannschaft der Liga, TTC Heppenheim IV, die nächste Chance. red

