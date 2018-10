Nach frühem 0:2 kommt der FC 07 zurück

Bensheim.Der FC 07 Bensheim tut sich weiterhin schwer bei seinen Heimspielen in der Fußball-Gruppenliga. Gestern reichte es für die Nullsiebener im Weiherhausstadion nur zu einem 2:2 gegen den SV Münster. Dabei gerieten die Bensheimer erneut früh in Rückstand, schafften den Ausgleich und ließen am Ende den Sieg liegen.

„Wir haben heute viel richtig gemacht, druckvoll gespielt und müssen aufgrund

...