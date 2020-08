Nach neun Monaten endlich wieder ein Punktspiel

Lindenfels.Es ist ein paar Tage her, dass die Fußballer des SV Lindenfels ihr letzte Ligapartie absolviert haben. Wegen der Absage des Ortsderbys beim SV Winterkasten aufgrund widriger Platzverhältnisse Anfang März und des eine Woche später folgenden Corona-Abbruchs der Runde stand das Ensemble von Thomas Felber das letzte Mal am 1. Dezember 2019 (0:1 gegen den ISC Fürth) in der Kreisliga A auf dem Feld.

...