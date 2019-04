Nach Spielabbruch: Aus 10:0 wird 0:3

Auerbach.10:0 hatte Fußball-C-Ligist TSV Auerbach II am 7. April gegen Birlikspor Biblis geführt, und nur wenige Minuten waren noch zu spielen. Doch ein regulärer Schlusspfiff erfolgte nicht. Der Schiedsrichter sah sich gezwungen, die Partie abzubrechen. Grund: Erst gerieten hach einem Foulspiel zwei, dann mehrere Spieler beider Vereine aneinander, ein ausgewechselter Auerbacher, bereits in Zivil, kam aufs Feld, trat und schlug einen Birlikspor-Akteur, was wiederum fast alle anderen Kicker veranlasste, handgreiflich zu werden. Erst mit dem Eintreffen der Polizei habe sich die Situation beruhigt. An ein Weiterspielen sei nicht zu denken gewesen, so der Referee in seinem Bericht.

„Ausschreitungen, Unsportlichkeiten, unerlaubtes Betreten des Spielfeldes, Rudelbildungen und Tätlichkeiten“ waren die Anklagepunkte vor dem Kreissportgericht unter Vorsitz von Rainer Beckerle nun. Und das Urteil des Gremiums war eindeutig. Das Spiel wird mit 3:0 Toren für Biblis gewertet und Auerbach als Verursacher des Abbruchs mit dem Abzug von drei Punkten und einer Geldstrafe in Höhe von 200 Euro belegt. Der TSV-Kicker, welcher in Zivil auf den Platz stürmte und tätlich wurde, wurde für zehn Pflichtspiele gesperrt. Weitere Sperren (je vier Spiele) gab es gegen einen Auerbacher sowie zwei Bibliser. Das Urteil ist rechtskräftig. all

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.04.2019