Nach verpasstem Aufstieg geht’s in die Offensive

Reichenbach.Der TSV Reichenbach zählt zu den Verlierern des Abbruchs der Fußballsaison 2019/20 wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie. Das Team von Christian Bauer spielte bis zum vorzeitigen Abpfiff eine starke Runde in der Kreisliga A, führte das Tableau phasenweise an und lag in der Winter-Tabelle auf Rang zwei. Am ersten Spieltag nach der Winterpause kassierten die Lautertaler eine Niederlage beim

...