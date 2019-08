Nachbarderby mit den stärksten Angriffsreihen der Liga

Fehlheim.Der VfR Fehlheim führt weiterhin die Tabelle der Fußball-Gruppenliga an und besitzt bereits am Samstag (16 Uhr) die Chance, diese Tabellenführung zu verteidigen. Die „Rasenspieler“ empfangen den viertplatzierten FC Sportfreunde Heppenheim und gehen auf Grund des Heimvorteils als leichter Favorit in dieses Derby.

Doch VfR-Trainer Sascha Huy warnt: „Das wird erneut eine echte

...