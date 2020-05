Nachlassen nicht erlaubt

Darmstadt.Trainer Dimitrios Grammozis sieht den Klassenerhalt für Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 noch nicht gesichert – trotz Platz fünf und 39 Punkten. „Ich habe in den letzten Jahren gesehen, wie eng die Liga gerade an den letzten Spieltagen werden kann und dass Mannschaften, die zunächst unten stehen, noch eine Serie starten“, sagte der Coach gestern. „Deswegen dürfen wir in keinster Weise nachlassen und denken, dass wir zurückschalten können. Wir müssen jetzt noch mal eine Schippe drauflegen.“

Nach dem 4:0 über den FC St. Pauli steht bereits heute (18.30 Uhr) bei Erzgebirge Aue die nächste Partie für die Lilien an. „Wir haben das Selbstvertrauen nach einem super Spiel“, so Grammozis. „Aber es wartet auch ein Gegner mit sehr hoher Qualität auf uns. Das ist eine Mannschaft, die sehr kompakt steht, zweikampfstark ist und gute Konter fährt.“ Aue, das von Darmstadts Ex-Trainer Dirk Schuster betreut wird, liegt mit einem Punkt Rückstand zu den Lilien auf Rang sechs. Nachdem Grammozis gegen St. Pauli das Team auf fünf Positionen verändert hatte, schloss er eine erneute Rotation nicht aus. Unklar war gestern Mittag noch, ob Mannschaftskapitän Fabian Holland mit nach Aue reisen konnte. Der Linksverteidiger und seine Frau erwarten in diesen Tagen ihr erstes Kind. Entwarnung gaben die Ärzte bei Stürmer Felix Platte (Augenbrauen-Verletzung).

Kellerduell in Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden steht heute (18.30 Uhr) vor einem eminent wichtigen Heimspiel im Zweitliga-Abstiegskampf. Gelingt im Kellerduell gegen den SV Sandhausen ein Sieg, könnten die Hessen den direkten Kontrahenten überholen und mindestens auf den Relegationsplatz klettern. „Wir sind auf der Zielgeraden der Saison. Jetzt geht es ans Eingemachte“, sagte SVWW-Coach Rüdiger Rehm gestern.

Ein Erfolg würde sein Team in eine bessere Position im Kampf um den Klassenerhalt bringen und den Konkurrenten im Tabellenhinterfeld Druck machen. Von daher erwartet er von seinen Spielern eine Reaktion auf die jüngste Niederlage in Heidenheim und bedingungslosen Einsatz. „Wir müssen versuchen, anders als in Heidenheim, einhundert Prozent abzurufen und an die absolute Leistungsgrenze zu kommen“, forderte Rehm. „Wir müssen gegen einen Gegner, der über Athletik, Dynamik und Kampf kommt, perfekt dagegenhalten. Es wird ein absolutes Kampfspiel.“

Gegen Sandhausen verlangt der Coach in der Offensive höhere Präzision, bessere Laufwege und mehr Zielstrebigkeit. Personell steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Sebastian Mrowca. Der Defensivspieler laboriert an einer Knöchelprellung. Für den gelb-gesperrten Stefan Aigner hat Rehm einige Optionen. Noch hatte er sich gestern nicht festgelegt. lhe

