Bergstraße.Ein neuer Teilnehmerrekord und der Sieg des Gastgeberteams: Das hessische E-Kader-Sichtungsturnier in Bensheim war ein großer Erfolg für das ausrichtende Handball-Leistungszentrum Bergstraße (HLZ). Neben den E-Kader-Stützpunkten aus ganz Hessen der Jahrgänge 2005/2006 wurde die Veranstaltung erstmals für Bezirksauswahlen des Jahrgangs 2006 geöffnet. „Damit soll ein möglichst engmaschiges Netz an Sichtungsmöglichkeiten für die Landesauswahl entstehen“, erklärt E-Kader-Koordinator Marcus Essinger vom HLZ. Denn das Ziel der seit bald 20 Jahren in Bensheim ausgerichteten Veranstaltung ist eindeutig definiert: Talente für die Hessenauswahl finden.

17 Mannschaften mit fast 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielten in der Weststadthalle, der Geschwister-Scholl- und der AKG-Halle bei hochsommerlichen Temperaturen. „Die Hitze war schon eine Herausforderung“, meinte Claudia Richter, Sportliche Leiterin des HLZ und Lehrertrainerin am AKG. Doch auch wenn Trainer und Schiedsrichter stöhnten, der Handball-Nachwuchs ließ sich nicht beirren. Am Ende eines langen Tages wurde im Endspiel noch einmal hohes Tempo gegangen, 17:14 gewann der E-Kader des Handball-Leistungszentrums Bergstraße gegen den Stützpunkt aus Wiesbaden. „31 Tore bei einer Spielzeit von 20 Minuten sprechen eine deutliche Sprache. Aus einer offensiven Deckung heraus haben alle hier viel Tempo gemacht“, so Verbandspräsident Gunter Eckart.

Wie ausgeglichen das Niveau war, zeigt das Halbfinale bei den Jungs, als das HLZ Bergstraße gegen Kassel nach einem 9:9 nach regulärer Spielzeit in die Verlängerung musste. Dort lief es für die Gastgeber wie am Schnürchen, ein 5:0-Lauf sorgte für den Finaleinzug.