Nachwuchs macht Spaß

Erbach.Mit einem Sieg haben die Handballerinnen des SV Erbach die Hinrunde in der Bezirksoberliga beendet: Mit 34:30 (17:14) gewann das Team von Trainer Jozef Skandik bei der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden. Nach Problemen in der Anfangsphase, als die Erbacherinnen zurücklagen (6:10, 15.), steigerte sich das Team deutlich. In der Deckung stabilisierte sich der SVE und machte nun mächtig viel Tempo. Zudem erwischte Selin Schneider (15 Tore) einen Sahnetag.

Nach dem 21:15 (35.) schmolz der Vorsprung auf 26:22 (46.) und 30:27 (54.), aber in der Schlussphase ließen die Erbacherinnen nichts anbrennen. Der Sieg ist umso höher zu bewerten, da mit Anna Jordan (Urlaub) und Laura Schäfer (Studium) zwei Leistungsträgerinnen fehlten. Dafür nahm Skandik fünf A-Jugendliche mit in den Kader, „die ihre Sache sehr gut machten“, lobte der Trainer. – SVE-Tore: Selin Schneider (15/3), Anne Meffert, Desiree Bock, Hanna Lambert (je 4), Alina Gramlich (3), Lilly Antes, Julia Büttel (je 2). mep

