Nachwuchskicker brauchen noch mehr Geduld

Bergstraße.Im November hatte Tobias Kleiner, der Jugendwart des Fußballkreises Bergstraße, noch die Hoffnung, dass zumindest das Training der Jugendfußballer im Dezember wieder aufgenommen werden kann. Den Ligaspielbetrieb hatte der Kreisjugendausschuss am 30. Oktober bis Ende des Jahres ausgesetzt. Die Entwicklungen in Sachen Corona-Pandemie haben Kleiner diese Hoffnung mittlerweile ad acta legen lassen.

„Dabei reden wir ja noch nicht über die Wiederaufnahme des Spielbetriebes, sondern eines Trainingsbetriebes, der zunächst wohl auch nur in beschränkter Form stattfinden könnte, wie etwa in Kleingruppen, wie wir das in diesem Jahr ja schon hatten. Es wird nicht einfacher mit jeder Woche und jedem Monat, wenn die Vereine ihrem Nachwuchs kein Training anbieten können“, sagt Kleiner, der davon ausgeht, dass sich in dieser Richtung frühestens im Frühjahr 2021 etwas tun wird.

Planungssicherheit für Vereine

„Natürlich steht der Schutz der Gesundheit im Vordergrund, daher haben wir den Spielbetrieb ja auch gleich bis Ende des Jahres ausgesetzt und auch die Jugend-Hallenkreismeisterschaften frühzeitig abgesagt. Das haben wir auch getan, damit unsere Vereine hier ein Stück Planungssicherheit haben“, betont Kleiner.

Der Kreisjugendausschuss behielt das Corona-Geschehen stets im Blick und wurde von den Entwicklungen seit dem 2. November nicht wirklich überrascht. „Nach dem Lockdown in diesem Frühjahr musste man auch für die Saison 2020/21 damit rechnen, dass es wieder dazu kommen kann, gerade wenn wir uns auf die Wintermonate zu bewegen. Wir haben uns daher vor dieser Saison im Kreisjugendausschuss im Dialog mit den Vereinen Gedanken über den Spielplan gemacht und einen Ligaspielbetrieb im Nachwuchsbereich beschlossen, der sich in vier Phasen unterteilt“, berichtet der Jugendwart: „Zum Zeitpunkt, als wir den Spielbetrieb ausgesetzt haben, waren wir gerade in der Qualifikationsphase, die werden wir weiterführen und danach folgen drei Phasen mit Auf- und Abstieg. Sollte es erforderlich sein, können wir eine oder zwei dieser nachfolgenden Phasen wegfallen lassen und es ist immer noch ein geordneter Spielbetrieb möglich.“

Der Kreisjugendausschuss hat beim Modus Wert darauf gelegt, dass die Nachwuchsspieler möglichst viele Spiele absolvieren können. Dass im Seniorenbereich bisher nicht solchen Regelungen getroffen wurden, falls sich der vorgegebene Spielmodus angesichts der Corona-Pandemie als undurchführbar erweist, erstaunt Kleiner, der auch Referent beim Hessischen Fußball-Verband (HFV) ist. „Ich gehe davon aus, dass solche Pläne in der Schublade liegen, aber wenn es um Klarheit für die Vereine geht, dann muss man so etwas doch vor Beginn einer Saison kommunizieren. Da geht es sicherlich auch um rechtliche Fragen. Ich bin kein Verbandsjurist. Aber dass man bisher weder zu einer hessenweiten noch zu einer deutschlandweiten Regelung im Amateurfußball gefunden hat, verwundert mich schon“, hätte sich Kleiner im Erwachsenenbereich angesichts der Corona-Pandemie mehr Klarheit gewünscht.

Badischer Verband ist weiter

Der Kreisjugendwart arbeitet als Trainer des TSV Amicitia Viernheim II in der Mannheimer Kreisklasse A selbst im Erwachsenenbereich des Badischen Fußballverbandes. Der denkt bereits offen über alternative Spielmodi auch im Seniorenbereich nach. „Meine Hoffnung ist es, dass die Jungen und Mädchen nach der langen Pause richtig Lust haben werden, wenn sie wieder in ihren Vereinen gegen den Ball treten dürfen. Eine weitere Hoffnung wäre es, wenn wir bereits im Februar 2021 wieder mit dem Nachwuchsspielbetrieb loslegen könnten. Ob dies möglich sein wird, das müssen wir natürlich abwarten“, sagt Kleiner, der derweil in Videosprechstunden Kontakt zu den Jugendleitern aus den Kreisvereinen hält. „Da sind immer mindestens 15 Teilnehmer mit dabei, aber wir würden uns auch über mehr Zuspruch freuen“, animiert Kleiner weitere Interessierten, sich in der spielfreien zeit auf dem Laufenden zu halten und dann startklar zu sein für die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs. and

