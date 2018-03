Anzeige

Lorsch.Die Chancen auf die A-Liga-Meisterschaft schwinden bei den Handballerinnen der Tvgg Lorsch. Nach der 20:21 (12:9)-Niederlage im Spitzenspiel gegen den TV Trebur (4.) belegen die Klosterstädterinnen zwar noch Rang eins, haben aber schon vier Minuspunkte mehr auf dem Konto, als der Dritte, die SG Arheilgen. In der ersten Hälfte legte Lorsch meist vor, baute die Führung auf 9:6 und 11:8 aus und auch beim 14:10 kurz nach der Pause lief noch alles nach Plan.

Dann leistete sich die Tvgg einige individuelle Fehler, Trebur konterte und egalisierte zum 14:14. „Ab das stand es immer Spitz auf Knopf“, so Rupp. 30 Sekunden vor dem Ende traf Trebur zum 21:20, doch noch hatte Lorsch die Chance zum Ausgleich. Fünf Sekunden waren noch zu spielen, als die Klosterstädterinnen einen letzten Freiwurf zugesprochen bekamen, der aber sein Ziel verfehlte. – Tvgg-Tore: Nadine Remeza (8/5), Anke Rettig, Sabrina Kutschke (je 3), Carolin Fassoth, Angela Kärchner, Kim Hartwig (je 2).

FSG Rüsselsheim – HC VfL Heppenheim 16:24 (8:10). Nur in der ersten Hälfte taten sich die Handballer des HC VfL Heppenheim bei ihrem A-Liga-Auswärtsspiel bei der FSG Rüsselsheim schwer. Nach einer Umstellung in der Deckung lief es im zweiten Abschnitt dann gut und am Ende gewann der HC VfL sicher. – HC VfL-Tore: Jenifer Dickson (6/3), Kristina Rasch (5/2), Alicia Vitoria Vinagre (4), Johanna Meyer, Tina Meierhöher, Laura Elsesser, Laura Jochem (je 2), Rebecca Dickson (1). mep