Nächster Rückschlag für SG Gronau

Gronau.Die ersatzgeschwächte SG Gronau bezog in der Tischtennis-Kreisliga mit dem 6:9 gegen den Tabellendritten TTC Heppenheim V eine weitere Niederlage. Nach einer 2:1-Doppelführung kam nur Kühn zu zwei Einzelsiegen gegen Müller und Schaumann und war damit der beste Gronauer an diesem Abend. Volk unterlag zweimal im fünften Satz, gegen Lerchl mit 10:12. Nach einem guten Saisonstart liegt die SG mit 8:14 Punkten nur einen Zähler vor dem Relegationsabstiegsplatz und sollte zusehen, in der Rückrunde wieder mit voller Mannschaftsstärke anzutreten. – SG-Punkte: Kühn/Russ, Marquardt/Volk, Kühn (2), Werner, O. Russ.

1. Kreisklasse: SG Nordheim/Wattenheim – SG Gronau II 9:1. Ohne Chance war die SG-Zweite beim Tabellendritten. Von fünf Fünf-Satz-Spielen gingen vier an die Gastgeber, nur Woitinek/Lingelbach siegten knapp gegen Wunderle/Bodirsky. So belegen die Gronauer nach gutem Saisonstart nur Platz zehn, einen Rang vor dem ersten Abstiegsplatz. – SG-Punkt: Woitinek/Lingelbach. red

