Nagel wieder auf der SGL-Trainerbank

Leutershausen.2018 hatte sich Marc Nagel nach über fünf sehr erfolgreichen Jahren als Trainer bei der SG Leutershausen aus familiären Gründen eine Pause erbeten. Jetzt ist er wieder zurück bei den Teufeln: Der ehemalige Spielmacher wird nach Ende dieser Saison Nachfolger von Frank Schmitt beim Handball-Drittligisten. Den Vertrag mit dem derzeitigen Coach hatte der Verein nicht verlängert, was bei einigen Fans Fragen aufgeworfen hatte.

Man wolle sich neu ausrichten, wieder mehr den Fokus auf die Ausbildung junger Spieler richten, war als Begründung aus der Leutershausener Führungsriege zu hören. „Wir hatten das Gefühl, dass alles so seinen Trott hatte. Wir wollen neue Impulse setzen“, sagte der Sportliche Leiter Mark Wetzel.

Für Nagel (Bild: Binder/ü) war es keine Frage, nach Leutershausen zurückzukehren. „Wenn die SGL anfragt, muss man sich eher fragen, warum man ablehnen soll. Ich habe mich immer sehr wohlgefühlt in Leutershausen und mich über den Anruf von Mark sehr gefreut“, sagt der 50-jährige A-Lizenz-Inhaber. Etliche Spieler aus der aktuellen Mannschaft kennen den Coach noch aus vergangenen Zweit- und Drittligazeiten.

Torwart-Routinier Alexander Hübe, sein junger Kollege Jörn-Thore Döding, Kapitän Niklas Ruß, Yannick Stippel und Max Rolka – sie alle werden in der kommenden Runde weiterhin das SGL-Trikot tragen. Die Verträge von Kevin Bitz, Yannick Muth, Matthias Schwalbe und Gianluca Pauli laufen noch. Alexander Leibnitz, in dieser Runde an den TSV Birkenau ausgeliehen, hat für 2021/22 einen Vertrag in Leutershausen.

„Mit allen Spielern stehen wir in guten Gesprächen“, sagt Wetzel. Auch mit Routinier Manel Cirac. Den Kreisläufer wollen die Bergsträßer weiterhin an sich binden, weil es dessen Positionskollegen Lukas Wichmann zu den Junglöwen, seinem Heimatverein, zurückzieht.

Frank Schmitt hat mit der SGL in der vergangenen Woche das Training wieder aufgenommen, um für den Fall eines Re-Starts in der 3. Liga gewappnet zu sein. Sollte die Saison abgebrochen werden, würde die nächste Runde im August starten. at

