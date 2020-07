Nationalspieler ist neuer United-Libero

Frankfurt.US-Nationalspieler Kyle Dagostino rückt beim Frankfurter Bundesligisten United Volleys auf die Liberoposition. Der 25-Jährige nimmt den Annahme-Platz des Slowenen Urban Toman ein, der in seiner Heimat bei den ACH Ljubljana wiederum künftig für den Defensivspezialisten Dagostino spielt.

Dagostino wurde an der renommierten Universität Stanford in Kalifornien entdeckt. Er sieht die United als „perfektes nächstes Karrieresprungbrett“ in seinem „Wunschland“ Deutschland. dpa

