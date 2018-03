Nellingen hätte es den Flames fast vorgemacht

Groß war die Erleichterung bei Bayer Leverkusen (Bild: Torhüterin Katja Kramarczyk und Jenny Karolius), nach dem 22:19-Sieg bei den Flames, die auch diesem Favoriten viel Widerstand entgegenbrachten. © Pfliegensdörfer

Bensheim.Bereits zum dritten Mal treffen in dieser Saison der TSV Bayer 04 Leverkusen und die HSG Bensheim/Auerbach in einem Pflichtspiel aufeinander. Am Sonntag, 16 Uhr, geht es wieder um Punkte in der Frauenhandball-Bundesliga. Dabei hoffen die Flames auf einen ähnlich beherzten Auftritt wie im Hinspiel am 23. September, als sie sich den Werkselfen trotz einer anfänglichen 7:1-Führung noch mit 19:22

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2835 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.03.2018