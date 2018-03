Nervenstärke bewiesen

Anzeige

Einhausen.Ohne ihre Nummer zwei Isabella Eipl, für die Sigrid Bloch aufrückte, erreichte der BSC Einhausen in der Tischtennis-Verbandsliga der Frauen ein leistungsgerechtes 7:7-Unentschieden beim TTC Ober-Roden. Bei insgesamt knappen Spielen – 13 Sätze wurden in der Verlängerung entschieden, vier Matches gingen in den fünften Satz – , war für reichlich Spannung gesorgt. – BSC-Punkte: Peter (2), Plischka (2), Fasser (2) und Bloch.

Frauen-Bezirksoberliga: BSC II - SV Ober-Kainsbach II 0:8. Auf Einhäuser Seite hatten nur Christine Neumann sowie das Doppel Neumann/Bloch in einem Fünfsatz Spiel die besten Chancen auf einen (Ehren-)Punktgewinn.

Frauen-Kreisliga: BSC III - TSK Rimbach II 7:3. Die Einhäuserinnen unterstrichen ihre gute Form und spielten schnell eine vorentscheidende 5:0-Führung heraus. - BSC-Punkte: Massoth/Winkler, Hölzel/Hof, Hölzel (2), Massoth, Winkler (2).