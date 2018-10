Neuanfang mit Rückkehrern

Zwingenberg.Noch vor ein paar Wochen dachte in Reihen des SV Zwingenberg eigentlich niemand daran, dass diesem ein solch sang- und klangloser Absturz in die Fußball-Kreisliga D bevorstehen würde. Schon vor dem letzten Relegationsspiel um den freien Platz in der C-Liga auf eigenem Platz am Samstag gegen den FSV Rimbach II steht der Abstieg bereits fest.

Auch Hans-Joachim Heidrich kann nicht so recht

...