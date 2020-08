Neue Aufgabe in der Bundesliga

Bensheim.Während der Vorbereitung auf die Saison 2020/21 in der Frauenhandball-Bundesliga geben die Flames der HSG Bensheim/Auerbach ihre letzte Personalentscheidung bekannt. Mit Jean-Christophe Zimmermann wurde ein Nachfolger für Torwarttrainer Udo Bohneberg gefunden. Zimmermann besitzt die B-Lizenz und erwarb vor knapp einem Jahr beim DHB das Torwarttrainer-Zertifikat.

Der 48-Jährige kam im Sommer 2018 nach Bensheim und war in den letzten beiden Jahren als Torwarttrainer bei der weiblichen B- und A-Jugend der Flames tätig. Mit der B-Jugend unter Coach Ilka Fickinger nahm er 2019 am Final-Four-Turnier um die Deutsche Meisterschaft teil und in der Spielzeit 2019/20 feierte mit der A-Jugend unter Coach Andre Schumacher die Oberliga-Meisterschaft.

Jetzt sorgt er in der neuen Saison unter Flames-Cheftrainerin Heike Ahlgrimm dafür, dass die beiden Bundesliga-Torhüterinnen Helen van Beurden und Jessica Kockler starke Leistungen bringen und ein starker Rückhalt werden.

Und Ahlgrimm freut sich über den Neuzugang auf der Trainerbank: „Jean kommt dreimal die Woche zum Training und ist auch bei den Spielen dabei, so dass die Mädels da jemanden haben, mit dem sie arbeiten können. Sie haben bereits ein positives Feedback gegeben; sie haben Lust und Spaß, zusammen mit ihm zu arbeiten. Ich glaube, dass wir auch hier noch mal einen Schritt nach vorne machen.“

Allerdings vergisst die Trainerin auch den Vorgänger nicht: „Wir wissen alle, dass Udo eine Mega-Arbeit gemacht hat und wir hätten ihn auch gerne behalten, das weiß Udo auch. Aber er hatte sich entschieden aufzuhören, und ich glaube, dass wir einen guten Ersatz gefunden haben, der in seine Fußstapfen treten wird.“

Jean-Christophe Zimmermann ist ebenfalls glücklich über seine Beförderung zum Torwarttrainer des Bundesligateams: „Ich bin 2018 mit meiner Lebensgefährtin hierhergekommen, die damals die Oberliga-A-Jugend übernommen hatte und war bei ihr als Co-Trainer bei der A-Jugend eingestiegen. Kurz danach hatte mich Ilka Fickinger gefragt, ob ich sie auch bei der A-Jugendbundesliga und der B-Jugend unterstützen könnte. Das war der Anfang in Bensheim. Die Bundesliga ist jetzt natürlich eine große Aufgabe für mich, aber ich hoffe, dass ich den Mädels weiterhelfen und sie unterstützen kann, damit wir die erfolgreiche Arbeit von Udo weiterführen können.“

Positiv angetan ist er von seinen erstklassigen Schützlingen: „Beides sind erfahrene Torfrauen und vom Typ her etwas unterschiedlich, was sicherlich über die ganze Saison gesehen hilfreich ist. Beide sind sehr trainingswillig, was für mich als Trainer natürlich ein Riesenspaß ist, aber auch eine große Herausforderung, dass jedes Mal im Training auch etwas gemacht wird, was den beiden weiterhilft.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.08.2020