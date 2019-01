Neue Chance für einen Handball-Boom

Bensheim.Die Handball-Weltmeisterschaft der Männer in Dänemark und Deutschland geht in die entscheidende Phase. Heute Abend sind die beiden Halbfinals in Hamburg angesetzt: Zunächst stehen sich Weltmeister Frankreich und Olympiasieger Dänemark gegenüber (17.30 Uhr), anschließend kämpfen Vize-Weltmeister Norwegen und Deutschland (20.30 Uhr) um den Einzug ins Finale, das am Sonntag (17.30 Uhr) im

