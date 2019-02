Neue Heimat für SG Bensheim

Bensheim.Die Schachgesellschaft 1931 Bensheim hat sich von ihrer alten Spielstätte im Haus am Markt verabschiedet und ist ins Dorfgemeinschaftshaus Schönberg-Wilmshausen umgezogen. Dort fand mit der Siegerehrung der Stadtmeisterschaft gleich eine besondere Veranstaltung statt.

18 Teilnehmer kämpften seit September um den Titel. Dabei wurde Heiko Felgendreher seiner Favoritenrolle gerecht. Er erreichte 6,5 Punkte aus sieben Partien und gab nur in der zweiten Runde ein Remis gegen Michael Uhl ab. Felgendreher spielt für den Schachclub Mörlenbach in der 2. Bundesliga und führte auch die Setzliste an.

Auf den weiteren Plätzen setzte sich der Vormarsch der Jugend deutlich fort. Den zweiten Platz teilten sich die jungen Yannik Keller und Titelverteidiger Phil Thomsen, im Vorjahr der jüngste Stadtmeister aller Zeiten, mit je fünf Punkten. Beide spielen bereits in der ersten Bensheimer Mannschaft in der Hessenliga. Auf den Plätzen folgten mit Frederic Kaiser ein weiterer Jugendspieler und der erfahrene Michael Uhl (je 4,5 Punkte). Neben den drei Hauptpreisen erhielten Frederic Kaiser und Senior Hans Kahlmann die Sonderpreise für die beste relative Leistung.

Der zehnmalige Stadtmeister Herbert Kargoll kam diesmal mit vier Punkten nur auf Platz sechs und verpasste es damit erneut, den Rekord von Karl Jung aus den 30er und 40er Jahren einzustellen.

Das Turnier wurde bis Mitte Januar noch im Haus am Markt ausgetragen, das 15 Jahre als Heimstätte der Bensheimer Schachspieler diente. Voraussichtlich bis zum Abschluss der Renovierungsarbeiten im Bürgerhaus wird jetzt das Dorfgemeinschaftshaus Schönberg-Wilmshausen neues Spiellokal der Denksportler sein. Eingeweiht wurde es im Rahmen der Siegerehrung mit einem kleinen Blitzturnier, das punktgleich von Heiko Felgendreher und Yannik Keller gewonnen wurde. red

Info: Informationen über Trainingstermine und Ansprechpartner: sg31bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.02.2019