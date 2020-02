Neue Schiedsrichter sind ein kostbares Gut

Bergstraße.Exakt 56 Minuten dauerte der Schiedsrichtertag des Kreises Bergstraße und in dieser knappen Stunde stellten die 85 Unparteiischen die Weichen für die nächsten vier Jahre. Die Delegierten bestätigten in Bensheim den kompletten Ausschuss um Obmann Karlheinz Dörsam (Birkenau) im Amt. Die eine Nein-Stimme sowie vier Enthaltungen bei seiner Wahl nahm Dörsam – seit 2008 Chef der Bergsträßer Unparteiischen – mit Humor.

Sein Stellvertreter Thomas Hirschberg (Wald-Michelbach) ging einstimmig durchs Ziel, eine Enthaltung gab es bei der Wahl von Jan Turinski (Lorsch) zum Öffentlichkeitsbeauftragten. Nicht mehr gewählt, sondern in den Ausschuss berufen wird Lehrwart Simon Wecht (Heppenheim). Als Beisitzer gehören nach wie vor Simon Heß (Heppenheim), Marco Unholzer (Birkenau), Gerhard Hoecker (Einhausen) und Christoffer Reimund (Zwingenberg) dem Gremium an. Aus diesem sind im Laufe der vergangenen vier Jahre Heiko Pfeifer (Rimbach) und Maximilian Rother (Bensheim) ausgeschieden.

Die Kreisschiedsrichtervereinigung Bergstraße zählt derzeit 150 aktive Schiedsrichter (darunter vier Frauen). 2016 waren es noch 200. So ist es nicht verwunderlich, dass neue Referees wie ein kostbares Gut behandelt und von Dörsam am Montag persönlich vorgestellt wurden: Lukas Mütz (TSV Auerbach), Nils Thomas, Maximilian Miller (beide TV Lampertheim) und Christian Siegler (Olympia Lorsch) haben ihre Ausbildung in den Kreisen Bad Homburg und Darmstadt erfolgreich hinter sich gebracht. Im Kreis Bergstraße war ja jüngst der Neulingslehrgang mangels Beteiligung ausgefallen – zum zweiten Mal in den vergangenen vier Jahren.

Vier Lehrgänge fanden statt, so Dörsam in seinem Rückblick, „leider mit mäßigem Ertrag“. Von 68 Kandidaten bestanden 44 die Prüfung; von 2012 bis 2016 habe es fast doppelt so viele (87) neue Schiris gegeben. Das ist zu wenig angesichts von 17 400 Spielen, die die Einteiler Dörsam (Senioren, Frauen, AH) und Hirschberg (Jugend) in den vergangenen vier Jahren zu besetzen hatten. Da lief so manche Partie auch bei den Senioren ohne geprüften Unparteiischen.

Und auch an Futsal-Schiedsrichtern besteht Bedarf. Dörsam: „Ich hoffe, dass der eine oder andere auf den Futsal-Zug aufspringt.“

Immerhin: In der Spitze ist der Kreis Bergstraße nach wie vor vorn dabei in Hessen, stellt mit Cristian Ballweg und Christoffer Reimund zwei Regionalliga-Schiedsrichter, mit Simon Wecht, Simon Heß und Marco Unholzer drei Hessenliga-Referees. Wecht ist zudem auch auf höchster Ebene im Beachsoccer im Einsatz. Das vorbildliche Lehrwesen im Kreis fand auch lobende Anerkennung bei Sven Willmann (Münster), dem Schiedsrichter-Beauftragten der Region Darmstadt. all

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.02.2020