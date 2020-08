Neue SG im Ried kann überraschen

Lampertheim.Es ist eine der Überraschungen des Jahres im Fußballkreis Bergstraße. Die beiden stets rivalisierenden Lampertheimer Fußballvereine VfB und FC Olympia gehen ab der kommenden Saison mit einer Spielgemeinschaft an den Start, die den Platz der Olympia in der Kreisliga B wahrnimmt. SG Olympia/VfB Lampertheim heißt dieses neue Konstrukt. Und die Kreisliga B soll nur eine Durchgangsstation sein, der Aufstieg in die Kreisoberliga wird in absehbarer Zeit angestrebt.

„Wir wollen zusammen Fußballspielen und uns ein wenig kennenlernen“, war den Vorständen der beiden traditionsreichen Vereine unisono zu entnehmen. Was das Sportliche anbelangt, wollen Olympia und VfB in der kommenden Saison erst einmal kleinere Brötchen backen. „Wir wissen um unsere Stärke. Doch es wäre vermessen, den ganz großen Aufstiegsfavoriten mimen zu wollen“, sagt Sportausschussvorsitzender Patrick Andres mit einer Portion Demut und schiebt dabei die Favoritenrolle der zweiten Mannschaft der FSG Riedrode zu, die vom früheren Olympia-Coach Andreas Zinke trainiert wird.

Namhafte Neuzugänge

Die personellen Voraussetzungen sollten aber auch bei der SG Lampertheim gegeben zu sein, um eine gute Rolle zu spielen. Zum einen ergeben sich durch den Zusammenschluss wichtige Synergieeffekte, zum anderen begrüßt Lampertheims neue Fußballmannschaft so manch etablierten Zugang.

Da ist in erster Linie Vincenzo Terrazzino zu nennen, der vom ASC Neuenheim kommt und Erfahrung aus der badischen Landesliga mitbringt. Über viel Erfahrung verfügt auch Peter Hecher vom TV Lampertheim, der ebenso wie Angelo Schneider für die Torhüterposition vorgesehen ist. Ebenfalls einen Platz in der Stammformation beanspruchen Semih Yücel, Emre Gülmez (beide Azz. Lampertheim) und Furkan Disli (Türkspor Mannheims II).

Namhafte Abgänge sind Michael Reichardt und Simon Hanusch, die es zum VfR Bürstadt bzw. zu den Lampertheimer Azzurri gezogen hat. hias/sm

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.08.2020