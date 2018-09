Neue Stürmer sorgen für Zuversicht beim Coach

TSV-Coach Semmler will sein Team vor dem Abstieg bewahren. © Würsching

Auerbach.In der vergangenen Saison entging die TSV Auerbach II dank einer starken Rückserie dem Abstieg aus der Fußball-Kreisliga C. In der aktuellen Runde ist wiederum Zittern angesagt: In der Wintertabelle liegen die Rot-Weißen (19 Punkte, 28:38 Tore) auf Platz 11, eine Position und zwei Zähler vor dem Abstiegsrelegationsrang. „Es ist nicht so dramatisch wie im letzten Winter, aber es wird nicht

...