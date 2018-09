Neue Trainerin verpasst den Auftakt

Mit neuer Trainerin und vergrößertem Kader starten die Handballerinnen des TuS Zwingenberg II am Sonntag (18 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die TGB Darmstadt II in die neue Saison der Bezirksliga A. „Wir wollen einen sicheren Mittelfeldplatz erreichen“, erklärt Martina Back, die Giuseppe D´Amico auf der Kommandobrücke ablöst, ihr Ziel. Die langjährige Leistungsträgerin der ersten Mannschaft und frühere Oberliga-Spielerin der HSG Bensheim/Auerbach will auch selbst noch auf dem Parkett mitwirken.

Die 41-Jährige hat einen Kader von 15 Spielerinnen zur Verfügung und ist mit dem Stand der Vorbereitung durchaus zufrieden. Dass sie zum ersten Saisonspiel im Urlaub weilt, sieht sie nicht als großes Problem, schließlich steckt Erfahrung genug im Team. Mit Tina Keil und Valerie Meier fangen zwei Torhüterinnen nach einer Handball-Pause wieder an und werden gemeinsam mit der früheren Erstmannschaftskeeperin Daniela Stammerjohann ein Trio bilden.

Ebenfalls wieder dabei ist Linksaußen Nicole Kramer und Rückraumspielerin Lisa Dams. Aus der eigenen Jugend stößt Vanessa Schaub (Außen) hinzu. Diesen fünf Neuzugängen steht mit Melanie Pfeifer, die ihre Handballschuhe an den berühmten Nagel hängt, nur ein Abgang gegenüber. tip

