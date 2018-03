Anzeige

Leutershausen.Frank Schmitt wird neuer Cheftrainer des Handball-Drittligisten SG Leutershausen. Der 49-Jährige löst zur nächsten Saison Marc Nagel ab, der sein Engagement an der Bergstraße beendet.

Seit der Rückrunde 2011/12 war Schmitt Trainer des TSV Amicitia Viernheim, mit dem er 2017 in die Oberliga Baden-Württemberg aufstieg. In Viernheim kam Schmitts Wechselabsicht indes nicht so gut an – Trainer und Verein einigten sich, ab sofort getrennte Wege zu gehen.

Schmitt lernte das Handballspielen bei der SG Leutershausen und debütierte an der Bergstraße in der Bundesliga. Mit dem TV Niederwürzbach wurde er 1992/93 Vizemeister, kam insgesamt auf 172 Bundesligaspiele und 492 Tore. Zudem kam der Rückraumspieler in 15 Länderspielen auf 14 Tore. red/ü