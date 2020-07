Neuer Trainer sucht beim SV Darmstadt 98 die Balance

Darmstadt.An seine bislang letzte Begegnung mit dem SV Darmstadt 98 als Trainer hat Markus Anfang schlechte Erinnerungen: Im April 2019 verlor er in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem 1. FC Köln zu Hause 1:2 gegen die Lilien. Danach wurde er beurlaubt, obwohl die Kölner auf Rang eins lagen und später in die Bundesliga aufstiegen. Gut ein Jahr danach tritt der 46-jährige Anfang in Darmstadt die Nachfolge von Dimitrios Grammozis an, der sich mit dem Verein auf keinen neuen Vertrag verständigen konnte.

Die Tatsache, dass er auch wegen der Hessen vor gut einem Jahr seinen Job verlor, nimmt er mittlerweile gelassen. „Da habe ich mir halt gedacht: Jetzt geht es nach Darmstadt“, sagte er bei seiner Vorstellung am Donnerstag augenzwinkernd, um dann aber ernst anzufügen: „Mir ging es immer um die Aufgabe. Darmstadt 98 ist ein Traditionsverein. Ich glaube, dass hier viel Potenzial ist.“

Aber auch die Herausforderungen an seinem neuen Arbeitsplatz sind groß. Vorgänger Grammozis hat die Messlatte mit dem fünften Platz hoch gelegt. In Zeiten von Corona muss der Verein sparen, Präsident Rüdiger Fritsch hatte diese Woche von einem um bis zu vier Millionen Euro reduzierten Jahresetat gesprochen.

Dafür muss auch der Kader von zuletzt 31 Spielern deutlich verkleinert werden. Vor allem auf der Innenverteidigerposition besteht Bedarf, nachdem die beiden Leihspieler Dario Dumic und Nicolai Rapp - zumindest zunächst – zu ihren Vereinen zurückkehren. Zugleich kommt der Transfermarkt nur langsam in Bewegung, wie Sportchef Carsten Wehlmann einräumte.

Wehlmann kennt den Trainer Anfang aus seiner Zeit als Chefscout bei Holstein Kiel, als der Verein zunächst in die 2. Bundesliga aufstieg und dort in der Relegation den Durchmarsch verpasste. „Es ist ein absoluter Glücksfall, dass wir Markus als Trainer für Darmstadt gewinnen konnten“, sagte Wehlmann. Der neue Trainer arbeite mit viel Herzblut, Leidenschaft und sehr akribisch: „Markus ist unser absoluter Wunschkandidat.“

Anfang erklärte, er wolle vor allem guten Fußball spielen. Dann kämen die guten Ergebnisse zwangsläufig. Es gehe ihm darum, taktisch flexibel zu agieren und die Kontrolle über das Spiel zu haben. „Ich will, dass wir aktiv sind – egal, ob wir den Ball haben oder nicht“, sagte er. Im Zusammenhang mit seinen bisherigen beiden Profi-Stationen ordnete Anfang sein neues Engagement so ein: „In Köln haben wir vielleicht manchmal zu viel riskiert. In Kiel manchmal zu wenig. Vielleicht gelingt uns ja in Darmstadt die Balance.“ dpa

