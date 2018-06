Anzeige

Darmstadt.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 leiht den Innenverteidiger Marcel Franke vom englischen Zweitligisten Norwich City aus. Die Hessen sicherten sich für den 25-Jährigen zudem eine Kaufoption. Über die Vertragsdetails sei zwischen den Clubs Stillschweigen vereinbart worden. „Marcel Franke ist ein körperlich robuster und kopfballstarker Spieler, der Zweitliga-Erfahrung mitbringt“, so Trainer Dirk Schuster: „Wir sind überzeugt, dass er seinen Teil zu einer sportlich stabileren Saison beitragen kann.“

In der Vorsaison war Franke an Dynamo Dresden ausgeliehen. Davor war er u.a. bei Hallesche FC und SpVgg Greuther Fürth am Ball. lhe