Bensheim.Die neu gegründete Baseball-Mannschaft der Bensheim Knights/Grasshoppers Erbach im Hessenpokal mit einem 17:16-Sieg gegen die Vertretung des Zweitligisten Hünstetten Storms für eine Überraschung gesorgt.

Der Underdog aus Südhessen benötigte keine komplette neun Innings, um nach einer starken kämpferischen Leistung als Sieger vom Platz zu gehen. Das Ergebnis von 17:16 zeigt, dass sich beide Offensivreihen nichts schenkten und wie intensiv beide Mannschaften das Spiel führten. Für die Spielgemeinschaft aus Bensheim und Erbach agierten Gelhorn, Noonan, Köbler, Singh, Hartmann, Dressler, Nassos, Morhard, Wasser und Walda.

In der Landesliga B kam Bensheim/Erbach bei den Fulda Blackhorses zu einem 8:7-Sieg und einer 3:11-Niederlage. Beide Teams führen mit je drei Siegen und einer Niederlage die Tabelle an. Im ersten Spiel konnte das Team von der Bergstraße nach einem harten Fight die Osthessen in der Endphase niederringen. Mann des Spiels war Gelhorn mit einem Triple im letzten Inning. Der enorme Kraftaufwand für die Südhessen rächte sich im zweiten Spiel, das Fulda nach schnellen fünf Innings gewann. red