Neulinge Dickerhof/Gach glänzen mit Turniererfolgen

Lorsch.Zwei Turniersiege und weitere Erfolg gab es beim Südhessenpokal für die Tanzpaare des TSC Lorsch. Im Tanzsportzentrum Blau-Gold Casino Darmstadt waren sechs Lorscher Paare am Start.

Überraschend erfolgreich waren die Newcomer Julia Dickerhof und Marek Gach. Sie starteten erst zum zweiten Mal in der Hauptgruppe D Latein und ertanzten sich in einem Startfeld von 19 Paaren den vierten Platz. Tags darauf setzte das junge Paar noch einen drauf. Bei ihrem dritten Turnier erreichten sie souverän den ersten Platz und ließen zehn weitere Paare hinter sich.

Keine Überraschung war der Sieg von Stefan und Inge Kolip in der Klasse Senioren II S Standard. Das Ehepaar Kolip zählt seit Jahren zur deutschen Spitze in den Standardtänzen. Walter und Jutta Hirsch erreichten in der Senioren II A Standard bei einem Startfeld von neun Paaren das Finale und konnten sich dort einen guten zweiten Platz ertanzen.