Neuzugang trifft für die Lilien

Darmstadt.Marcel Heller vom Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 kann sich einen Wechsel in die USA vorstellen. „Amerika ist für mich ein super Land mit sehr vielen schönen Städten. Das ist für viele Fußballer ein Traum, dort mal zu spielen“, sagte der Flügelflitzer und Fan-Liebling in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Im ersten Testspiel im Trainingslager im spanischen Sotogrande kamen die Lilien zu einem 2:2 (1:2) gegen den Schweizer Zweitliga-Tabellenführer Lausanne Sport. Winter-Neuzugang Nicolai Rapp (ausgeliehen von Union Berlin) erzielte in der 21. Minute das 1:0. Lausanne machte in der ersten Halbzeit mächtig Dampf und drehte die Partie durch einen Doppelschlag (30./33.) zum 1:3. Nach der Pause und zahlreichen Auswechslungen ging es etwas ruhiger zu, ein an Mehlem verschuldeter und von Ozegovic verwandelter Elfmeter (78.) brachte das 2:2. dpa

