Newcomer gehen voran

Heppenheim.Die Herren 40 des Tennisclubs Blau-Weiß Heppenheim bleiben in der Gruppenliga auf Erfolgskurs, denn beim hoch eingeschätzten TC Bickenbach setzten sie sich mit 6:3 durch. Dabei spielten sich zunächst die beiden Newcomer in den Vordergrund: Wie schon in der Woche zuvor punkteten Alexander Wiecha (6:0, 6:0) und Ken Schmit (7:5, 63) nicht nur im Einzel, sondern gemeinsam auch im Doppel (6:3, 6:3) und legten damit den Grundstein für den Erfolg. Den entscheidenden Punkt steuerten Joca Djordjevic/Karsten Formatschek im Spitzen-Doppel bei (6:2, 6:4). Zudem punkteten Djordjevic (2:6, 6:3, 10:6) und Sascha Schwarz (6:4, 6:2).

Damen-Bezirksoberliga: TC Rüsselsheim – TCH 6:3. Beim Gruppenliga-Absteiger ging es größtenteils eng zu, aber letztlich konnten die Heppenheimerinnen die zweite Saisonniederlage nicht verhindern. Für die TCH-Punkte sorgten Patrizia Jabi (4:6, 6:4, 10:7), Ann-Kathrin Weimar (6:4, 6:2) und Bettina Schalthöfer (4:6, 6:3, 10:3).

Herren 55, Bezirksoberliga: TC Nordenstadt – TCH 9:0. Beim Favoriten konnte das Fehlen der drei Stammspieler Jürgen Brand, Hinrich Detje und Rolf Theobald nicht kompensiert werden. Den Ehrenpunkt verpassten Folke Nakoinz (4:10 im Matchtiebreak) und Thomas Lueg/ Joachim Rath (9:11 im Entscheidungssatz) jeweils knapp.

Herren 40, Kreisliga: TCH II – SG Dornheim II 4:2. Einen weiteren Sieg spielten die neu gegründete Heppenheimer Mannschaft ein. Es punkteten Daniel Ding (6:3, 6:1), Oliver Korrell (6:0, 6:1), Kuhn/Ding (6:3, 6:1); Korrell/Nérette (6:3 ,7:6). csi/ü

